Почему Sputnik Маргариты Симоньян стал главным антиазербайджанским СМИ Армении

"Отказ от переговоров со Степанакертом: как в Баку играют в солдатики". Это название статьи. Нет, не в сугубо армянском СМИ, вещающем, к примеру, из редакции, расположенной на оккупированных РА территориях Азербайджана. И автором этого текста является не глашатай карабахских сепаратистов Давид Бабаян. Он написан и размещен на сайте новостного агентства Sputnik Армения, которое, вроде бы является российским СМИ.

Вроде бы, Sputnik и его армянское бюро - это все же СМИ, основанное международным информационным агентством "Россия сегодня". Головной офис агентства находится в Москве. Да, в Москве, а не в Ереване, и тем паче не в Ханкенди. Тем удивительнее читать то, что публикует Sputnik Армения.

"Новый армянский премьер заявил, что Степанакерт должен вернуться за стол переговоров". Как вам такое? О том, что Степанакерт - это вообще-то Ханкенди, Sputnik Армения "забыло". Как и о том, что армянскою бюро, но все же российского агентства, должно соблюдать хотя бы минимальный нейтралитет в освещении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В итоге мы видим, что Sputnik Армения выступает с открыто антиазербайджанских позиций. Причем, выступая зачастую с формулировками, которых не увидишь даже в ереванских СМИ. Да, сугубо армянские СМИ порой выглядят очень стерильно, едва ли не миролюбиво в сравнении с тем, что выдает на гора Sputnik Армения. И сквозит это не только в критических нападках на Азербайджан, но и в целом ряде "аналитических" материалов, мнений "экспертов" и даже в мелочах.

Вон, опубликовано там сообщение о том, что военнослужащего "Армии обороны Карабаха" Шамхала Петросяна, получившего тяжелое ранение, перевозят в Ереван. Какая еще "Армия обороны Карабаха", господа из головного офиса агентства Sputnik в Москве? Нет ничего такого в природе. Есть армянские оккупационные войска, вывода которых с захваченных РА земель Азербайджана давно уже требуют резолюции Совбеза и Генассаблеи ООН, ПАСЕ, ОИК.

Россия, так же напоминаю сидящим в Москве руководителям этого российского агентства, признает территориальную целостность Азербайджана. И не признает, соответственно, никакой "НКР". А раз нет "НКР", то нет и Степанакерта, а есть Ханкенди. И раненый там армянский солдат - оккупант. Вещи нужно называть своими именами.

Это - если говорить о том, как себя должно вести действительно независимое, солидное, авторитетное, заботящееся о своей репутации СМИ. Но агентство Sputnik позволяет своему армянскому бюро регулярно нарушать все мыслимые каноны журналистики, по сути закрыв глаза на превращение Sputnik Армения в рупор оголтелых армянских националистов и карабахских сепаратистов.

Там не гнушаются рекламировать и жизнь на оккупированных РА территориях Азербайджана. Пишут в Sputnik Армения о том, что "у карабахских детишек в скором времени может появиться особое развлечение". И торжествуют по поводу того, что "по завершении проекта ожидается, что количество туристов, посещающих Карабах, а также длительность их пребывания увеличится".

Также там сообщают о том, что российский путешественник Игорь Ширяев считает, что Карабах в целом очень притягателен для жизни, но высокогорное село Тсар и поселок Джермаджур с термальными источниками имеют особое очарование. Джермаджур, напомню, это Истису, что находится в Кельбаджарском районе, что также оккупирован армянскими захватчиками.

Как видим, Sputnik Армения взяло на себя обязанности и средства пропаганды отдыха на оккупированных территориях Азербайджана. Перечислять иные возмутительные примеры деятельности этого, вроде бы российского СМИ можно очень долго. А самое главное - причина, по которой все это происходит. А у этой причины, предполагаю, есть конкретные имя и фамилия - Маргарита Симоньян. Это - главный редактор агентства Sputnik.

В свое время ныне свергнутый экс-президент Армении и "недопремьер" этого государства Серж Саргсян наградил Маргариту Симоньян медалью "Мовсес Хоренаци" за "значительный вклад в развитие сферы журналистики и высокий профессионализм". Надо отдать должное Марго, она отрабатывает данную награду даже после того, как Сержик отправлен на свалку истории. С тем лишь уточнением, что "профессионализм" возглавляемого ею агентства состоит в информационной поддержке карабахских сепаратистов.

Акпер Гасанов