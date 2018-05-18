На экспертной площадке Baku Network обсудили политическую ситуацию в Армении - ВИДЕО

На экспертной площадке Baku Network состоялись обсуждения, посвященные политической ситуации в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров и известный российский политолог Игорь Шатров.

"В России внимательно и даже с тревогой наблюдали за событиями, происходящими в Армении. Когда там начались уличные протесты, многие российские эксперты называли это "бархатной революцией'', что повлекло за собой претензии со стороны армянского экспертного сообщества, и в дальнейшем все же пришли к согласию не использовать таких резких терминов. Мы глубже проанализировали происходящее и убедились в том, что протесты в Армении носят специфический характер, то есть они были направлены не против системы власти или внешней политики, а против конкретных политиков, которые уже давно не удовлетворяли запросам армянского общества", - сказал Шатров.

Он также отметил, что протесты в Армении изначально вызвали негативные отзывы со стороны российских экспертов, так как эти протесты в стране и раньше имели место быть, причем с участием тех же лиц, включая Никола Пашиняна, и на подобных акциях протеста озвучивались довольно серьезные антироссийские лозунги.

"Сейчас, в 2018 году, это не был антироссийский протест, и мы, как это было бы в любой уважающей себя стране, подробно изучили ситуацию и не вмешивались, так как это действительно было внутренним делом Армении. Мы решили: раз протест направлен не против России, мы можем лишь анализировать и наблюдать, ну и не позволять ему выйти за рамки гражданского протеста с дальнейшим переходом в кровавое противостояние. Ход событий показал, что выводы, сделанные российским экспертным сообществом, оказались верными, и ситуация в Армении в корне отличается от революционных событий в некоторых других странах постсоветского пространства, где к власти приходили нелегитимным путем", - сказал Шатров.

Политолог напомнил, что на встрече глав стран-участниц Евразийского экономического союза Никол Пашинян сказал Владимиру Путину, что им есть что обсудить, но что не стоит ставить под сомнение дальнейшее развитие стратегических и партнерских отношений между Арменией и Россией.

Эльхан Алескеров, в свою очередь, отметил, что сохранение внешнеполитического вектора Армении, заложенного предыдущим руководством страны, конечно, может, удовлетворять интересам России, однако все остальные факторы все-таки показывают, что там произошла "бархатная революция", многие люди, участвующие в митингах, и большинство политиков, занявших место в новом правительстве Армении, были когда-то в разной степени связаны с Западом.

Говоря о связи с Западом некоторых членов правительства Армении, Игорь Шатров отметил, что Россия должна очень внимательно наблюдать за перестановками в правительстве этой страны, но при всем этом также необходимо учитывать фактор армянских диаспор в России, Франции и США, которые играют большую роль в политике Армении.

"Российская диаспора регулярно оказывает Армении финансовую помощь и, понятное дело, поддерживает российско-армянское сотрудничество. Французская и американская диаспоры занимают не совсем пророссийскую позицию, однако и они понимают, что сейчас сделать из Армении врага России, в том сложном положении, в котором она находится, нельзя", - сказал Шатров.

Комментируя тему вмешательства Запада в протесты в Армении, Эльхан Алескеров назвал неубедительным то, что армянские политологи при помощи средств массовой информации пытаются убедить всех в том, что, в отличие от митингов, состоявшихся в Армении ранее в связи с повышением цен на электричество и проспонсированных Западом, последние митинги, возглавляемые Пашиняном, якобы не имели западной финансовой подпитки.

"Эти высказывания, озвученные в том числе российскими и армянскими экспертами, являются крайне сомнительными и создают такое впечатление, что они хотят завуалировать реальные политические процессы в Армении. А ведь эти процессы имеют важное значение для Азербайджана, 20 процентов территорий которого находятся под армянской оккупацией. Предыдущее правительство Армении не вело переговоры в той мере, в какой нам хотелось бы, и некоторые эксперты говорят, что с приходом нового правительства ситуация не улучшится, а, наоборот, станет жестче. Отсюда напрашивается вопрос: в чем эта жесткость может проявиться, если политика Армении, по утверждению ее нынешних руководителей, остается российско ориентированной", - сказал руководитель Baku Network.

Игорь Шатров, в свою очередь, сказал, что имеются и другие факты и высказывания, как, например, то, что Никол Пашинян заявил о возможности начала переговоров с Турцией, которая является близкой и дружественной для Азербайджана страной. Это заявление можно воспринимать как посыл к тому, что позиция Армении во внешней политике будет не жесткой, а более конструктивной, на что Эльхан Алескеров отметил, что в таком случае посыл был направлен в неправильную сторону, так как реальный территориальный конфликт у Армении не с Турцией, а с Азербайджаном.

Говоря о теории вмешательства западных стран в процессы смены власти в Армении, Шатров также сказал, что событиям в Армении Запад уделял не столь большое внимание и соответственно была слабая реакция по сравнению с подобными событиями в Украине или Кыргызстане.

Отсутствие серьезной реакции со стороны западных стран в части привычных обвинений в адрес России, по словам Алескерова, могло быть результатом отсутствия резкой реакции с ее стороны.

"Если предположить, что революция в Армении была организована западными структурами, то, по логике, это было направлено на то, чтобы подтолкнуть Россию к резкой реакции, что у них в данном случае не получилось, и повлекло в свою очередь неширокое освещение событий", - сказал Алескеров.

Он подчеркнул, что массовые протесты в Армении были вызваны политикой "карабахского клана", правящего в стране.

"В 2017 году правительство Армении отменило для студентов и учащихся право на отсрочку от службы в армии. Недовольство молодежи, протестующей на улицах Еревана, также выражалось в нежелании становиться пушечным мясом в Нагорном Карабахе", - сказал Алескеров.

Еще одним фактором недовольства, по словам Алескерова, можно считать бедственное экономическое положение Армении по сравнению с успешным экономическим развитием Азербайджана, что ревностно воспринимается в Армении.

"Важным событием, повлиявшим на внутриполитическое состояние Армении, также можно считать апрельские бои 2016 года. Хотя итогом событий в апреле 2016 года стала не крупномасштабная военная победа, но это была моральная победа Азербайджана, которая привела к росту неуверенности среди армянского населения по поводу своего будущего и потере авторитета властей", - сказал руководитель Baku Network.

Российский политолог согласился с тем, что Армения действительно находится в тяжелом экономическом положении и неясно, изменит ли это положение новый премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Если Пашинян поймет, что без помощи России из этой ситуации не выбраться и что только с ее помощью он может провести в стране какие-то реформы, это будет положительным фактором как для России, так и для региона", - сказал Шатров.

Он отметил, что, по его мнению, России нужно поддерживать сотрудничество с Арменией и в конце концов помирить армянский и азербайджанские народы, и добавил, что это все реально и возможно.

Эльхан Алескеров, в свою очередь, сказал, что многие страны заинтересованы в том, чтобы нагорно-карабахский конфликт был урегулирован, но непрекращающиеся абсурдные заявления армянской стороны, в том числе Никола Пашиняна, о том, что Азербайджан раньше всех должен признать какое-то новое армянское образование на своих территориях, непродуктивны и не способствуют выходу из конфликтной ситуации.

"Данное заявление является как минимум непрофессиональным, так как Армения и сама не признает свое марионеточное образование в Нагорном Карабахе. Требовать от Азербайджана признания псевдореспублики на территориях, где произошли этническая чистка и массовое выселение азербайджанского населения, уничтожены памятники культуры Азербайджана, немыслимо. И подобные заявления озвучиваются Пашиняном, позиционирующим себя в качестве демократа и реформатора", - сказал Алескеров.

Он подчеркнул, что Азербайджан предлагал Армении предоставить Нагорному Карабаху самую высокую степень автономии, существующую в мире, но ни один член правительства Сержа Саргсяна на это предложение не ответил положительно, что означает, что Армения и не искала выхода из ситуации, прикрывая свою военную оккупацию и территориальные претензии высказываниями о праве на самоопределение.

"Если правительство Армении будет думать о налаживании экономической ситуации в стране, оно должно понимать, что без мирных отношений с Азербайджаном это невозможно реализовать. Мирное сосуществование на Южном Кавказе и при нынешнем, и при любом следующем правительстве, не желающем восстанавливать отношения с соседями, будет проблематичным", - сказал Алескеров.

Игорь Шатров выразил согласие с тем, что экономическая ситуация в Армении может быть улучшена только после урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который превратился в обузу для армянской экономики.

Рассматривая возможные пути решения нагорно-карабахского конфликта, российский политолог также подчеркнул, что Минской группе ОБСЕ нужно активизировать свою работу по урегулированию конфликта и предложению сторонам выгодных сценариев.

Эльхан Алескеров, в свою очередь, отметил, что Азербайджан предложил самый выгодный сценарий, связанный с предоставлением автономии Нагорному Карабаху, но это предложение осталось "незамеченным" армянским правительством, ввергающим себя во все более сложную ситуацию.

Игорь Шатров согласился с тем, что требование Армении касательно признания Азербайджаном нового армянского образования в Нагорном Карабахе, при том, что сама она этого не делает ввиду того, что это противоречит соответствующим резолюциям ООН, как минимум странно.

В завершение обсуждений Эльхан Алескеров поблагодарил собеседника и подчеркнул, что одним из основополагающих факторов развития страны является построение благополучных отношений с соседями, что служит основой стабильности как для самих стран, так и для целых регионов.

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