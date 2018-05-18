Российские СМИ: Правление Пашиняна может дорого обойтись России

Дружба с новым премьером Армении может стоить России очень дорого.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованный в интернет-газете "Век".

Как отмечает издание, Пашинян свою должность получил только благодаря поддержке Запада и диктату улицы. Причем, протестующие прибегали к таким приемам, как блокирование автотрасс и государственных зданий, которые при желании можно квалифицировать как уголовно наказуемые деяния. Например, захват государственных зданий - это ст. 219 Уголовного кодекса Армении, предусматривающая от 4 до 10 лет (если совершившие это действовали по предварительному сговору) или от 6 до 12 лет тюрьмы (если обвинение докажет, что действовала организованная группа или захват привел к гибели людей или иным тяжким последствиям).

Чего ожидать от премьер-министра Никола Пашиняна? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить его биографию, а также внимательно присмотреться к кандидатурам новых вице-премьеров и министров. Итак, судя по биографии, журналист по профессии Пашинян в своей жизни не руководил даже палаткой на рынке или ЖЭКом. Поэтому возникают серьезные вопросы, сможет ли он руководить правительством, которое по новой Конституции отвечает за финансовые, хозяйственные и социальные вопросы.

Какими рисками чреват премьер-министр Пашинян?

Учитывая то, что Армения состоит в ОДКБ и ЕврАзЭС, у новой власти есть два варианта посадить Кремль "на растяжку". Например, через обострение отношений с Азербайджаном. А еще лучше - с Турцией, чтобы разрушить сотрудничество по строительству двух ниток "Турецкого потока". Интересно, что организованные митинги в Ереване разбушевались за считанные дни до 30 апреля, когда "Газпром" официально заявил о завершении первой нитки "Турецкого потока".

Представим, что завтра новые власти Армении начинают конфликт с Турцией. И абсолютно законно, ссылаясь на Устав ОДКБ, требуют от Москвы и других стран - членов этой организации вмешаться на стороне Армении. Вот она и "растяжка": выступить на стороне Армении, значит, ввязаться в конфликт с Эрдоганом, в результате которого первым делом пострадает "Турецкий поток" и действующий трубопровод "Голубой поток", по которому идут поставки газа в Турцию. Если же Кремль откажется от вмешательства, новая власть Армении во главе с Пашиняном получит законный повод обвинить Москву в невыполнении обязательств, после чего есть риск, что на ОДКБ можно будет поставить крест.

Аналогичная ситуация, если Пашинян пойдет на обострение с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Либо Кремль должен будет выполнять свои обязательства по Договору о коллективной безопасности и выступить на стороне Армении, либо Пашинян использует эту ситуацию, как пример, что стране нужно выходить из ОДКБ, а затем сразу и из ЕврАзЭС.

Вот и получается на практике "Елк" - то есть, "Исход" из ОДКБ и ЕврАзЭС, который Пашинян обещал своим избирателям во время выборов, констатирует российское издание.