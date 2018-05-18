Сиявуш Новрузов: Азербайджан впредь должен пресекать несправедливые действия международных организаций

Азербайджан впредь должен пресекать несправедливые действия против страны международных организаций, сказал в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) депутат Сиявуш Новрузов, комментируя применение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) санкций в связи с Азербайджаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В вопросе, связанном с решением ПАСЕ, речь не о Самеде Сеидове, а в целом об Азербайджане. Подобные шаги в ПАСЕ предпринимаются против нашей страны и экономического развития Азербайджана. Те, кто недолюбливает Азербайджан, хотят сформировать негативный имидж Азербайджана", - сказал Новрузов.

По его словам, члены азербайджанских делегаций, действующих в международных организациях, должны действовать скоординированно. "В дальнейшем мы должны строить свою работу так, чтобы пресекать подобные попытки против нашей страны. Каждый человек хочет защищать интересы своей страны. Приписывать Азербайджану то, чего нет, называется клеветой. Мы должны продолжить свою работу и везде защищать интересы Азербайджана", - сказал Новрузов.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных во вторник в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа по претензиям о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года.

Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.

В течение периода санкций они не смогут выступать в качестве докладчика или наблюдателя на выборах и не смогут быть председателем или зампредседателя какого-либо комитета или подкомитета или же выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ассамблеи. Они также не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.

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