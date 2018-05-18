Посол: Таджикистан тесно взаимодействует с Азербайджаном в борьбе с терроризмом

Таджикистан тесно взаимодействует с Азербайджаном в борьбе с терроризмом, сказал в пятницу посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли в ходе пресс-брифинга.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам посла, Таджикистан выступает за тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом в рамках региональных и международных структур.

Соли отметил, что терроризм не имеет национальной и религиозной принадлежности, и неоднозначные толкования этого явления могут привести к плачевным последствиям.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Таджикистаном в 2017 году составил 2,045 миллиона долларов, из которых примерно 47,37 тысячи долларов пришлось на импорт таджикской продукции.

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