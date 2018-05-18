Армения может обойтись без культуры и диаспоры

Правительство премьера Никола Пашиняна уже полностью сформировано и перешло к работе, однако его структура может быть изменена, пишет газета "Паст" (Факт), передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как отмечает издание, более всего поводов для сомнений по различным причинам вызвали назначения министров культуры и диаспоры.

Источники газеты отмечают, что во временном правительстве данные назначения более чем временные, поскольку премьер-министр намерен представить в парламенте законодательную инициативу по изменению структуры правительства.

"Согласно поправкам будет предложено упразднить министерства культуры и диаспоры и реформировать их в органы при правительстве. Хотя не исключается, что министерство диаспоры может войти в состав министерства иностранных дел", - говорится в публикации.

В заметке также не исключается преобразование министерства территориального управления и развития в орган при правительстве.

"Вместо этого, по всей вероятности, статус министерства получат Служба нацбезопасности и Полиция, которая станет министерством внутренних дел", - отмечается в публикации.