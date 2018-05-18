Азербайджан выразит протест России - ДЕТАЛИ

Азербайджан по дипломатическим каналам выразит МИД России серьезную обеспокоенность и протест в связи со встречей Рауля Хаджимбы, который называет себя президентом Абхазии, с директором четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Алексеем Павловским и представителем так называемого режима на оккупированных территориях Азербайджана, а также с представителями режимов в Преднестровье и Южной Осетии.

Об этом в пятницу сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отвечая на вопрос о том, как стоит расценивать присутствие за одним столом представителя так называемого режима и представителя МИД России, Гаджиев сказал, что предпринятый шаг никоим образом не будет служить установлению доверия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе.

"Напротив, это послужит дальнейшему осложнению ситуации в регионе", - добавил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook