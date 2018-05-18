Президенты Азербайджана и Кыргызстана провели телефонный разговор

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в пятницу позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства, передает Day.Az со ссылкой на Trend

В ходе разговора главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, практическую реализацию ранее достигнутых договоренностей и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.