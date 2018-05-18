Закир Гасанов: Экономическая и военная мощь Азербайджана привели Армению к краху

Экономический подъем и рост военного потенциала Азербайджана привели Армению к краху.

Об этом в пятницу во время семинара на тему "Современные актуальные проблемы морально-психологического обеспечения боя" сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в семинаре приняли участие командиры воинских частей, заместители военных начальников по работе с личным составом военных учебных заведений специального назначения.

Министр обороны встретился с личным составом, принимавшим участие в семинаре.

Перед началом семинара минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, погибших за территориальную целостность страны, прозвучал Государственный гимн.

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