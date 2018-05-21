Конфликт между США и Ираном отразится на Южном Кавказе и России - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Соединенные Штаты проиграли в Сирии или, если быть более точным, проиграли Сирию.

Об этом заявил Day.Az известный российский телеведущий и эксперт Игорь Шатров, комментируя выход США из ядерного соглашения с Ираном.

"Ясно, что планы по свержению Башара Асада уже не актуальны. Перед Трампом стоит вопрос: как на Ближнем Востоке восстановить своё реноме, свой статус сверхдержавы? Мне кажется, ход мыслей американского президента следующий. Сирийский конфликт - наследие прежней администрации, как и иранская ядерная сделка. Проигрыш в Сирии случился потому, размышляет Трамп, что правила игры написаны были не им, а Обамой. Подключение России к процессу спутало все карты, а выход из подобной ситуации в сценарии Обамы не был предусмотрен. Вообще - это традиционный американский подход - играть только по своим правилам. В случае с Ираном Трамп решил переписать правила игры. Он заявил, что выходит из сделки для того, чтобы заключить новую. Понятно, что условия, которые были озвучены (допуск на иранские объекты американских инспекторов) неприемлем для Ирана, который все это время успешно сотрудничал с МАГАТЭ.

На самом деле Трамп ведь подвергает сомнению не только заявления Ирана, а компетентность экспертов МАГАТЭ. И это даже более важно, на мой взгляд. Это сигнал не Ирану, а всему миру: Трамп намерен подвергнуть ревизии систему международного права, выстроить под США международные организации. Раньше США занимались тем же самым, но в тайне, в кулуарах, подкупая международных чиновников, используя инструменты "мягкой силы". Трамп предлагает просто игнорировать мнение международных организаций, если оно не устраивает Америку. Так что же значит в таком контексте выход США из иранской ядерной сделки? Только то, что Трамп открыто взялся за демонтаж системы международной безопасности, поставив Америку над законом, над международным правом", - пояснил эксперт Игорь Шатров.

Говоря о возможных угрозах в отношении стран, расположенных в едином регионе, в частности России, Азербайджану как следствие ирано-американского конфликта, телеведущий предположил, что Соединенные Штаты намерены распространить действие репрессивных статей своего законодательства на лица и компании, замеченные в сотрудничестве с Ираном.

"Делать они это собираются, не взирая на их гражданство и юрисдикцию. Это нарушение норм международного права, потому что международные санкции может вводить только Совбез ООН. Но это и угроза экономической безопасности тех стран, которые не поддадутся на американский шантаж", - заключил российский аналитик.

Матанат Насибова