Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство моста через реку Тертер

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству нового моста через реку Тертер в городе Барда.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С целью сноса аварийного моста и строительства на его месте нового моста через реку Тертер на территории города Барда, из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено три миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.