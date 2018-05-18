Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Коиширо Мацууры, бывшего гендиректора организации в 1999-2009 годах - ФОТО

18 мая 2018 19:20

18 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Коиширо Мацууры, бывшего генерального директора организации в 1999-2009 годах.

В конференции приняла участие Первый вице-президент, посол Доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на мероприятии.

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