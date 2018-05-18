Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Коиширо Мацууры, бывшего гендиректора организации в 1999-2009 годах - ФОТО
18 мая 2018 19:20 35
18 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Коиширо Мацууры, бывшего генерального директора организации в 1999-2009 годах.
В конференции приняла участие Первый вице-президент, посол Доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на мероприятии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!