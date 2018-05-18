«Экспресс-газета»: В Закавказье назревает новая горячая точка

В популярной российской "Экспресс-газете" опубликована статья Ярослава Филиппова под названием "В Закавказье назревает новая горячая точка. Параноев ковчег", в которой анализируются последние события в Армении. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"В Армении сменилась власть. Мятежники, управляемые сами понимаете из какого "обкома", победили. Сторонники Никола Пашиняна все-таки пропихнули своего вождя на пост премьер-министра. И теперь не ходи к гадалке: страна постепенно перейдет под западное влияние и неизбежно испортит отношения с Россией. Мы этот сценарий наблюдали неоднократно. Что ожидает маленькую кавказскую республику без поддержки из Москвы? Да ничего хорошего", - отмечает автор.

Как отмечается в статье, американцы быстро провернули в Армении очередной майдан. Искусственно подогрели протестные настроения, организовали в Ереване акции протеста и в итоге добились отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

С первого раза Пашиняна избрать не удалось. За него проголосовали только 45 из 105 депутатов. Для победы не хватило восьми голосов. Против выступила правящая Республиканская партия. После чего "армянский Саакашвили" стал откровенно шантажировать парламент, пригрозив начать новые митинги.

Как пишет автор статьи, проплаченные мятежники перекрыли дороги и заблокировали аэропорт. Плюс кое-кому из депутатов занесли денег. В итоге во второй раз кандидатуру западного агента поддержали уже 59 депутатов, против 42. Переворот свершился", - говорится в статье.

Напомним, что на выборах в 2017 году его партия получила менее восьми процентов. То есть законным образом возглавить республику он не мог. Но, как известно, революции выигрывает активное меньшинство, особенно если оно хорошо организовано, профинансировано и готово идти на любые преступления.

"Вождь в таких случаях обычно забрасывает толпу простыми лозунгами "За все хорошее - против всего плохого". Обещает провести новые парламентские выборы, привлечь в страну миллиарды долларов из США, сделать безвизовый режим с Евросоюзом. То есть вешает народу лапши на уши об огромных перспективах прозападного курса "новой свободной Армении".

Да, Пашинян в какой-то момент сменил риторику и стал лукавить, будто собирается строить нормальные отношения с Россией. Не верьте. Перед вами классический пример продажного мерзавца и убежденного русофоба. Это ж он всегда требовал у правительства сменить прокремлевский курс и в парламенте пытался запустить процесс выхода Армении из Евро АзЭС", - пишет Филиппов.

Старший брат

Увы, мало кто сейчас помнит, что именно Россия создала Армению на отвоеванных землях. В начале XIX века в Петербурге решили организовать для христианского населения Закавказья свою область, где бы оно жило компактно, а империя имела бы возможность его защищать. Армянские семьи туда переезжали со всего юга России, Ирана и Османской империи.

Причем даже в конце XIX века почти половина населения Еревана и окрестностей составляли мусульмане. Лишь переселение беженцев позволило придать Иреванской губернии армянский колорит. После революции эта территория стала Армянской ССР. Причем почти полностью дотируемой из Москвы. А в результате развала Союза Армения получила статус независимой страны, но находилась все эти годы под военной и экономической "крышей" РФ.

И вот теперь, когда лютые враги обложили Россию санкциями и военными базами, "союзнички" показали себя во всей красе. Ходят толпами по Еревану с плакатами "Россия - убирайся" и винят во всех бедах Кремль. Не понимая, что при нынешних мировых раскладах идти на конфронтацию с РФ Еревану смерти подобно, отмечает автор статьи.

Ведь Армения - между молотом и наковальней своих вечных врагов, Турции и Азербайджана. Если Россия уйдет из региона - страна, возможно, и не будет стерта с лица земли. Запад этого не допустит. Но огромные территории Армения потеряет, кровью умоется и, что такое настоящий голод и холод, узнает.

Разделяй и властвуй

Уже пошли разговоры о закрытии российской военной базы в Гюмри, обеспечивающей безопасность всему региону, и что "Россия - колонизатор и армянам должна".

В Москве по этому поводу даже случился громкий резонансный скандал. Известный журналист Михаил Леонтьев на радио "Комсомольская правда" назвал Армению обременением для России и заявил, что без помощи русских ни одного представителя армянского народа сегодня бы не существовало.

"Ни-ко-му вы не нужны! Кроме нас! Если вы не нужны себе и вы идиоты - пожалуйста, идите топитесь! Народ, который существует исключительно благодаря нашей поддержке, не имеет право шантажировать нас предательством". Прямо так и сказал.

"Но с другой стороны, этого и добиваются американцы - рассорить нас со всем миром, лишив даже номинальных "союзников". Их в сложившейся ситуации интересует исключительно шанс повлиять на действия России в Сирии. Армянам организовали политический кризис, чтобы разжечь на Южном Кавказе войну. Ведь Россия в конфликте, по версии США, станет помогать армянам, а азербайджанцы попросят помощи у Турции. В результате можно будет забыть о "Турецком потоке" и российско-турецком сотрудничестве в сирийском конфликте", - говорится в статье.