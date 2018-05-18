Хикмет Бабаоглу: Получатели грантов различных антиазербайджанских центров не могут договориться

Группы, получающие гранты от различных антиазербайджанских центров, не могут договориться о распределении между собой финансовых средств и начинают обвинять друг друга.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, различные антиазербайджанские центры, в той и или иной форме эксплуатируя различные круги, постоянно занимаются провокациями в отношении Азербайджана. Депутат выразил сожаление в связи с тем, что данные центры также используют группы, действующие под видом неправительственных организаций, которые шантажируют отдельных людей.

"Но, конечно, продуманная и целенаправленная стратегия против Азербайджана не имеет успеха, потому что азербайджанское общество понимает, что происходит, и знает, как бороться с этим", - добавил депутат.

Как сказал Балаоглу, абсолютно ненормально выступать против своего народа, воли своей нации, ее интересов.

"Все это еще раз показывает, что данные шаги абсолютно бесперспективны. Никто не способен нарушить стабильность в Азербайджане, потому что гарантом стабильности в стране является азербайджанский народ. Поэтому будет хорошо, если антиазербайджанские центры, а также те, кто им служит, как можно быстрее поймут эту реальность", - сказал Бабаоглу.

Отметим, что 9 мая Хельсинкская комиссия провела в Конгрессе США слушания по Азербайджану. Принимавший участие в слушаниях Эмин Милли раскритиковал Али Керимли и в его лице всю радикальную оппозицию.