Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан может многое предложить международному сообществу с точки зрения межкультурного диалога и толерантности

18 мая 2018 20:26

Азербайджан, как страна, расположенная на стыке цивилизаций, культур и религий, может многое предложить международному сообществу с точки зрения межкультурного диалога, толерантности и уважения в отношении других.

Об этом в пятницу в Париже сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на конференции, посвященной 80-летию бывшего генерального директора ЮНЕСКО в 1999-2009 годах Коиширо Мацууры, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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