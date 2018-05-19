Эльмар Мамеъдяров об обострении конфликта между Израилем и Палестиной

Решение президента США о переносе посольства в Иерусалим противоречит международному праву.

Об этом, как сообщили Trend в МИД Азербайджана, сказал министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на Чрезвычайном исламском саммите ОИС.

По словам Мамедъярова, несмотря на многочисленные предупреждения, шаг США уменьшил надежды на справедливое и прочное урегулирование палестино-израильского конфликта и привел к гуманитарным катастрофам с опасными последствиями.

Министр отметил, что убийство более 60 палестинцев и ранение 2000 человек выходит за рамки человеческого понимания. "Мы, как страны-члены и ОИС должны предпринять еще больше действий для предотвращения и осуждения данного кровопролития. Как и всегда, Азербайджан готов содействовать данному вопросу, и в очередной раз выражаем солидарность и поддержку справедливому и всестороннему разрешению палестинского вопроса. Палестино-израильский конфликт должен быть разрешен мирным путем и на основе "принципа двух государств" с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины", - сказал министр.

Он также добавил, что в 2013 году в Азербайджане состоялась конференция стран-доноров для поддержки развития Иерусалима и конференция Сети исламской финансовой безопасности в поддержку палестинского государства.

"Как вы знаете, в прошлом месяце в качестве члена тройки движения неприсоединения (ДН) Азербайджан принял у себя 18-е совещание министров, под девизом "пропаганда безопасности для международного мира и устойчивого развития". В рамках этого мероприятия было проведено заседание Комитета министров по вопросу о Палестине. В итоговой Бакинской декларации содержится призыв к серьезным коллективным усилиям по прекращению насилия.

По просьбе палестинских властей, как отметил глава МИД Азербайджана, в конце 2018 года страна также планирует оказать содействие в организации ежегодной встречи послов палестинского государства в азиатских странах.

"Как представитель Азербайджана, я хотел бы выразить благодарность моей страны ОИC и ее государствам-членам за их полную поддержку Азербайджану в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН и решения ряда международных организаций, в том числе ОИС, двадцать пять лет Армения удерживает двадцать процентов наших земель под незаконной военной оккупацией, вызывая ужасные гуманитарные последствия для местного мусульманского населения и исламской культуры", - сказал Мамедъяров.