Армянский офицер продавал отпуска солдатам

Майор одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, задержан по обвинению в получении взяток за предоставление отпуска военнослужащим, сообщает Генпрокуратура Армении.

Ряд военнослужащих дал объяснения о том, что с октября 2017 года по апрель 2018 как сами, так и через посредников передавали деньги военнослужащему. Тот в ответ отправлял в воинскую часть сообщения, которые становились основой для предоставления им отпусков, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Майор Д. Г. признался в том, что получал деньги от ряда военнослужащих и отправление ложных сообщений в места их службы. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается также, что посредниками были родители и близкие военнослужащих, сержант одной из воинских частей (ему тоже предъявлено обвинение) и бывший военнослужащий, житель села Птхунк С.Г.

Сумма взятки составляла от 60 до 75 тысяч драмов.