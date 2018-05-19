ЕС следует внести свой вклад в урегулирование карабахского конфликта - ЗАЯВЛЕНИЕ

Европейскому союзу (ЕС) следует внести свой вклад в мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал в интервью EURACTIV сопредседатель Комитета межпарламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан Джаваншир Фейзиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что нагорно-карабахский конфликт препятствует развитию всего региона.

"ЕС, как крупнейшей политической структуре континента, следует внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта. Азербайджан ожидает от ЕС прозрачного, справедливого и честного подхода к ситуации и вклада в решение конфликта в соответствии с международными нормами и принципами в рамках территориальной целостности Азербайджана", - добавил Фейзиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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