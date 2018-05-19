Никол Пашинян все же устроил кадровый погром

Волна отставок и увольнений в Армении продолжается. Каждые полчаса можно услышать о новых изгнанниках и безработных. Это, по всей видимости, часть обещания Николы Пашиняна не устраивать кадровых погромов.

Как пишут армянские СМИ, не прекращаются также большие и малые демонстрации с требованием уволить того или иного чиновника. А это - прелюдия к обещанию не начинать "охоту на ведьм".

И вот на гребне этой мутной волны оказался также директор центра оценки и тестирования Ара Испирян. Его также сняли с занимаемой должности.

Огорченный Испирян по поводу своей отставки на своей фейсбуковской странице написал: "Хочу сообщить вам, что 16 мая мне позвонили из отдела кадров правительства РА и от имени руководителя аппарата премьер-министра РА потребовали представить заявление об увольнении. Учитывая то обстоятельство, что директор центра оценки и тестирования аппарата правительства РА для работы в этой должности должен иметь безоговорочное одобрение и содействие правительства, счел нецелесообразным обсудить, более того, оспорить предъявленное мне требование".

Человеку звонят с аппарата Пашиняна и говорят - "уходи".

И вот люди спрашивают, а за что? Какое преступление он совершил? По какому закону? Если были упущения или злоупотребления, нужно немедленно наказать Ара Испиряна.

Но, если оснований для этого нет, на каком правовом основании и, тем более, по какому моральному праву можно проработавшего 10 лет в этой системе человека одним звонком вышвырнуть на улицу?

Это и есть величайшее достижение революции в Армении? Разве для этого армяне вышли на улицу? Разве это и есть пустая сущность публичных тезисов Никола Пашиняна о высшей ценности человеческого достоинства и прав человека?

"Прежде чем освобождать от работы кого-либо в РА, было бы желательно сначала познакомиться с ним (если не знакомы), побеседовать, объективно оценить проделанную им работу, и если она проделана хорошо, поблагодарить за это", - написал в конце Испирян. Бедняга, от кого и что он требует...

А армянские эксперты предпологают, что в случае с Испиряном ничего удивительного нет.

Видимо, у Никола Пашиняна был еще один "революционер", которого нужно было поскорее устроить на работу, вот он и устроил. Только и всего. А как он справляется с возложенными на него обязанностями - это уже не важно...

Садиг Ахмедов