ФБР взялось за армянского католикоса

В последние дни распространились слухи о прибывшей в Армению группе следователей Федерального бюро расследования (FBI) США. Посольство США в Армении не опровергло и не подтвердило эту информацию. В то же время говорится, что находящиеся следователи антитеррористического отдела ФБР совместно с полицией изучают возможные случаи незаконной утечки капитала из Армении. Упоминаются имена множества лиц, в "черном списке" оказались некоторые представители армянской олигархии.

Исключать возможность подобного вмешательства, разумеется, нельзя. Многие армянские олигархи не всегда играли честно на финансовых площадках, и рано или поздно это должно было случиться.

Однако в череде этих сведений один эпизод особенно интересен. Дело в том, что, согласно этим же источникам, в центре внимания американских правоохранителей оказался также католикос всех армян Гарегин Второй.

Ранее также вокруг его имени муссировалось множество скандальных историй. Вспомним хотя бы публикации о хранящейся в одном из швейцарских банках на имя католикоса сумме в размере 1.1 млн долларов. Но дело здесь не только в деньгах и махинациях.

Для любой страны и народа - величайший позор, если авторитет его духовного предводителя ставят под сомнение. Это уже удар не только по личности, но и по системе ценностей. Это расшатывает основу основ, и если ФБР действительно удастся вывести на поверхность те или иные вещи, международный имидж Армении пострадает больше, чем от присвоения всеми мафиозными священнослужителями армянской церкви средств.

Садиг Ахмедов