Пашинян и бананы - что объединяет сторонников премьера Армении

Вот и настало оно, обещанное новым премьером Армении Николом Пашиняном благоденствие. Правительство снизило в 16 раз налог на импорт бананов. Трудно переоценить значимость этого решения для армянского народа. Именно этого с огромным нетерпением ждали граждане страны, именно ради этого выходили на улицы. Ура, товарищи, ура.

Доктор экономических наук Зоя Тадевосян сообщила изданию Scannews радостную весть - налог на импорт 1 кг бананов до революции составлял 400 драмов, а после - 24 драма. Ух ты... Объясняя эту странную разницу, она заявила, что "сотрудники таможни Армении после призыва Никола Пашиняна перестали придумывать налоги по своему усмотрению и начали все делать по закону".

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Понятно, что большинство населения Армении не являются экономистами, но даже не экономисту ясно, что в таком резком снижении что-то нечисто и дело вовсе не в торжестве законности.

Ну да ладно, мы тоже не экономисты, поэтому перейдем к другому, не менее судьбоносному и вызвавшему не меньше вопросов решению нового правительства.

Пользователи соцсетей уже заметили за своим премьером серьезный грешок - он делает первым делом то, что на ура воспримет электорат. Может в 16 раз снизить пошлину на какой-то отдельно взятый товар массового потребления или простить штрафы за нарушения правил дорожного движения. Хотя в обоих случаях законностью как-то не пахнет.

Как ни странно, ликвидировать радары на днях предложила РПА, которая сама же когда-то ужесточала наблюдение на дорогах. Испугавшись, что предложение новой "оппозиции" может оказаться популярным, Никол Пашинян немедленно выступил с аналогичной инициативой, и лавры за идею приостановки камер и радаров теперь принадлежат ему. Более того, премьер вздумал аннулировать штрафы, выписанные гражданам, попавшим на эти самые "реваншистские" камеры и радары. Но предложил найти для этого юридические механизмы, понимая, что это незаконно и плохо его характеризует. Правительство, которое действует по принципу "хочу - делаю, хочу - не делаю", не может считаться серьезным.

Учитывая, что среди рядовых водителей нет ни одного, у кого по причине нищеты страны не скопились бы долги по штрафам, граждане в восторге. Пусть теперь кто-то попробует остановить их за превышение скорости - сразу перекроют улицы, заблокируют дорожную полицию и так далее.

Одним словом, счастья в Армении стало больше. Теперь ее граждане могут есть дешевые бананы и не соблюдать правил на дорогах. Пашиняну осталось только отменить плату за свет и газ, чтобы заслужить прижизненный памятник в центре Еревана.

А что, почему бы и нет?

Валид Джафаров