Как Маргарита Симоньян разрушает РИА Новости - ПОДРОБНОСТИ

Недавно один из пользователей соцсетей поставил статус в фейсбуке, разместив одну из очередных статей с ошибками, которые ранее были просто недопустимы на сайте РИА Новости, а сейчас стали почти регулярными: "РИА Новости, которые мы потеряли...".

А ведь реально потеряли... Достаточно взглянуть на нынешний сайт РИА Новости, включая его дизайн, который уже больше напоминает "желтый" ресурс, нежели сайт авторитетного государственного агентства. Об этом говорится в аналитике российского информационного ресурса Gradator, передает Day.Az.

Кто привел РИА Новости к этой профессиональной катастрофе? Безусловно, Маргарита Симоньян.

С тех пор, как сменилась команда этого некогда ведущего российского информационного агентства, то есть, когда на смену Светлане Миронюк и тем профессионалам, которых она собрала в свое время на базе этого государственного агентства, пришла Маргарита Симоньян, и РИА Новости стали постепенно затухать.

Дело не в Светлане Миронюк, у которой были свои пробелы, но она - профессионал, и, в отличие от Симоньян, не кричала на каждом углу и с каждой трибуны о своем "патриотизме", а реальными действиями привела к тому, что РИА Новости под ее руководством стали одним из самых уважаемых в мире медиа ресурсов. Опять же, в отличие от симоньяновских агентства Sputnik и телеканала RT, втянувшими Россию в международные скандалы по всему миру.

С приходом Симоньян практически полностью сменилась команда: на смену профессионалам с авторитетным бэкграундом работы в самых престижных изданиях пришли провинциалы, под стать самой Симоньян. Как правило, друзья, однокашники, личные приятели Марго, многие из которых выходцы из того же Краснодарско-Ставропольского региона.

Конечно, вопрос не в регионе, а в том, что многие из тех, кого привела Симоньян, подбирались не по профессиональным критериям, а по принципу личных связей, соответственно, многие из них не имели ни серьезного профессионального опыта, ни соответствующих навыков работы в системе агентства такого уровня.

Кроме того, были свернуты очень многие важные интеграционные, имиджевые проекты, в том числе на постсоветском пространстве, которые осуществляли РИА Новости, внося свой вклад в укрепление дружественных отношений между РФ и другими странами. И этот механизм эффективно работал, но он был уничтожен Симоньян.

Здесь еще важен ответ на вопрос: почему?! Но это тема другого анализа, связанного с появлением Маргариты Симоньян, успешно проходившей обучение в США, на медийном олимпе России. И как этот головокружительный карьерный скачок "случайно" произошел с 25-летней рядовой журналисткой...

Сегодня совершенно очевидно, что Симоньян упростила, девальвировала РИА Новости. А агентство Sputnik и телеканал RT, которые она возглавляет, сегодня во всем мире называют "иностранными агентами" и "ресурсами фейковых новостей", носителями лжепропаганды. Это бъет по имиджу России.

То есть, по сути получается, что РИА Новости девальвированы, а Sputnik и RT скомпрометированы. И Россия утрачивает авторитетные СМИ и девальвирует свой имидж на международном медийном уровне. "Блестящий" итог при таких гигантских финансовых вливаниях, которые получают симоньяновские СМИ!

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