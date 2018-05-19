Президент Ильхам Алиев поздравил камерунского коллегу
19 мая 2018 16:44 127
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Камеруна Поля Бийю.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю вас и весь ваш народ по случаю национального праздника Республики Камерун. В этот знаменательный день передаю вам самые наилучшие пожелания, вашему дружественному народу желаю мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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