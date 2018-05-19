Президент Ильхам Алиев поздравил камерунского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Камеруна Поля Бийю.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю вас и весь ваш народ по случаю национального праздника Республики Камерун. В этот знаменательный день передаю вам самые наилучшие пожелания, вашему дружественному народу желаю мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.