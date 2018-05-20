В результате очередной провокации Армении погиб военнослужащий ВС Азербайджана

При выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации ВС Армении на нахчыванском участке азербайджано-армянской государственной границы в воскресенье погиб военнослужащий Азербайджанской армии рядовой Татаров Адиль Али оглы, сообщает минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Руководство министерства выражает глубокие соболезнования семье и близким шехида!

Министерство обороны не исключает, что за совершившейся провокацией напрямую стоят посетившие несколько дней назад линию противостояния войск на этом направлении новоназначенные министры обороны и иностранных дел Армении, которые и дали указания на осуществление данной провокации.

Руководство Армении должно знать, что героические защитники Нахчывана в скором времени отомстят за шехида.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.