МИД Азербайджана: Заявления Армении о разрешении карабахского конфликта "только лишь мирным путем" - маскировка захватнической политики

Заявления Армении о разрешении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта "только лишь мирным путем" являются ничем иным, как маскировкой своей захватнической политики и полнейшим абсурдом.

Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя убийство военнослужащего ВС Азербайджана на нахчыванском участке азербайджано-армянской государственной границы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев отметил, что вместо того, чтобы проводить встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ министр иностранных дел Армении, посетивший оккупированные территории Азербайджана и нахчыванский участок армяно-азербайджанской государственной границы, поощряет напряженную ситуацию и провокации.

Хикмет Гаджиев также выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего. Он сказал, что в связи со сложившейся ситуацией ответственность полностью лежит на Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.