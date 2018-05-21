Баку-Тбилиси-Карс обеспечит экономический рост всего региона

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) обеспечит экономический рост всего региона, сказали Trend в министерстве транспорта Болгарии.

"Наша страна стремится предоставить подходящие наземные и морские маршруты для обслуживания евро-азиатских перевозок через новый железнодорожный коридор. Наши анализы показывают, что строительство железнодорожной линии по маршруту Баку - Тбилиси - Карс в рамках Шелкового пути станет альтернативой маршруту через Россию и обеспечит экономический рост всего региона", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, БТК позволит сократить время транспортировки между Китаем и Европой примерно на 15 дней, что более чем в два раза быстрее по сравнению с морским путем, и наполовину стоимость транспортировки по сравнению с воздушным транспортом.

"В этой связи болгарская сторона активно участвовала в обсуждениях нового проекта мультимодального транспортного коридора "Персидский залив - Черное море". Сотрудничество сторон в рамках этого проекта будет способствовать развитию транспортных связей между Азией и Европой и установлению эффективных торговых путей между странами Европейского союза, включая Болгарию, и Ираном. Наша страна имеет стратегическое географическое положение и потенциал стать транспортным узлом в Европе. С реализацией всех приоритетных транспортных проектов Болгария станет самым прямым маршрутом из Азии в Европу ", - сказали в министерстве.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.