Посмейтесь: водительские права по-армянски. Так у них всё, даже дружба - ФОТО
21 мая 2018 10:54 638
Весь русскоязычный Интернет смеется над интересным снимком водительских прав совесткого периода. Документ, выданный в Армянской ССР, - водительские, вроде бы, права.
Если бы не одно но - это права с правом совершения нарушений правил дорожного движения. Извините за такую тавтологию, но она как нельзя лучше описывает суть этого абсурдного документа.
Есть у тебя права? Есть. Нарушать можно? Можно. И вот так у армян все - и права, и политика, и даже дружба: на протяжении веков армяне дружили с Турцией, предав ее в годы Первой мировой войны. Предали и Азербайджан, а сейчас вон взахлеб дружат с Россией, не забывая и ей при первой возможности нанести удар в спину.
Азер ГасымлыСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:20 2 170
Что погубит власть Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ
-
20 Май 22:14 45 722
-
20 Май 16:33 17 722
-
20 Май 17:31 9 537
-
20 Май 13:55 9 105
-
20 Май 21:35 8 380