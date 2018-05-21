Посмейтесь: водительские права по-армянски. Так у них всё, даже дружба - ФОТО

Весь русскоязычный Интернет смеется над интересным снимком водительских прав совесткого периода. Документ, выданный в Армянской ССР, - водительские, вроде бы, права.

Если бы не одно но - это права с правом совершения нарушений правил дорожного движения. Извините за такую тавтологию, но она как нельзя лучше описывает суть этого абсурдного документа.

Есть у тебя права? Есть. Нарушать можно? Можно. И вот так у армян все - и права, и политика, и даже дружба: на протяжении веков армяне дружили с Турцией, предав ее в годы Первой мировой войны. Предали и Азербайджан, а сейчас вон взахлеб дружат с Россией, не забывая и ей при первой возможности нанести удар в спину.

Азер Гасымлы