Посмейтесь: водительские права по-армянски. Так у них всё, даже дружба - ФОТО

21 мая 2018 10:54

Весь русскоязычный Интернет смеется над интересным снимком водительских прав совесткого периода. Документ, выданный в Армянской ССР, - водительские, вроде бы, права. 

Если бы не одно но - это права с правом совершения нарушений правил дорожного движения. Извините за такую тавтологию, но она как нельзя лучше описывает суть этого абсурдного документа. 

Есть у тебя права? Есть. Нарушать можно? Можно. И вот так у армян все - и права, и политика, и даже дружба: на протяжении веков армяне дружили с Турцией, предав ее в годы Первой мировой войны. Предали и Азербайджан, а сейчас вон взахлеб дружат с Россией, не забывая и ей при первой возможности нанести удар в спину. 

Азер Гасымлы

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