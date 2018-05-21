В Баку состоялась встреча Президентов Азербайджана и Сербии один на один - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
12:59
В понедельник после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Сербии Александра Вучича один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией в политической, экономической и других сферах.
Было отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения связей между двумя странами.
До внимания было доведено, что официальный визит Президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан внесет вклад в развитие сотрудничества между странами.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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12:55
В понедельник прошла официальная церемония встречи Президента Сербии Александра Вучича, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Сербии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Сербии Александра Вучича.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Сербии.
Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Вучич обошли строй почетного караула.
Президент Сербии поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Сербии и Азербайджана.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Александру Вучичу, члены сербской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Сербии сфотографировались для официального фото.
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12:03
21 мая Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Республики Сербия Александра Вучича встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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