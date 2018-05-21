В Баку состоялась встреча Президентов Азербайджана и Сербии один на один - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В понедельник после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Сербии Александра Вучича один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией в политической, экономической и других сферах.

Было отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения связей между двумя странами.

До внимания было доведено, что официальный визит Президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан внесет вклад в развитие сотрудничества между странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.