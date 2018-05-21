В Баку состоялась встреча Президентов Азербайджана и Сербии один на один - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

21 мая 2018 12:59

12:59

В понедельник после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Сербии Александра Вучича один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией в политической, экономической и других сферах.

Было отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения связей между двумя странами.

До внимания было доведено, что официальный визит Президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан внесет вклад в развитие сотрудничества между странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

----------
12:55

В понедельник прошла официальная церемония встречи Президента Сербии Александра Вучича, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Сербии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Сербии Александра Вучича.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Сербии.

Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Вучич обошли строй почетного караула.

Президент Сербии поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Сербии и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Александру Вучичу, члены сербской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Сербии сфотографировались для официального фото.

----------
12:03

21 мая Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Республики Сербия Александра Вучича встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az