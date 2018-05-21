В Армении украли миллионы на "дополнительных" днях в календаре - ФОТО

Голь, как известно, на выдумку хитра. В Армении был изобретен просто невероятный способ отмывания денег на укладке асфальта.

Небезызвестный литературный барон Мюнхгаузен предложил внести в календарь 32 мая, но армянские "мюнхгаузены" пошли еще дальше, добавив в него сразу три дополнительных дня. Сколько, по-вашему, дней в июне? Тридцать? А вот и нет, в июне тридцать три дня.

В соцсетях появилась любопытная информация, раскрывающая просто вопиющий факт приписок, выявленный в Армении. Просто невозможно не поразиться изобретательности авторов "идеи" и тупости чиновников, которым адресован документ.

Как видно на фото, в смету добавлено три лишних дня - 31,32,33 июня, на которые выписываете 16 млн. драмов. Напомним на всякий случай - в июне 30 дней. Деньги, выписанные дорожникам в 2011 году на три несуществующих дня, спокойненько тратились, и самое интересное, что этот факт за 7 прошедших лет не был выявлен. По всей видимости, организаторы приписок делились с вышестоящим начальством, которое тоже "случайно" забывало, что в году 365 дней.

Султан Керим