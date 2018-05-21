Sputnik Маргариты Симоньян призывает ударить по Азербайджану "Искандерами" - ПОДРОБНОСТИ

"Наличие у нас ракет "Скад", ОТРК "Искандер" решают задачу по сдерживанию. Но они не относятся к классу ядерного оружия, которое выполняет сдерживающую функцию, но его применение маловероятно", - сказал в интервью Sputnik Армения экс-министр обороны Вагаршак Арутюнян.

По его словам, в случае Армении они играют сдерживающую роль в мирное время, но в случае военных действий - будут использованы для нанесения удара. Этот удар ударит как по военному, так и экономическому потенциалу Азербайджана, сказал экс-министр, загадочно добавив - "Деталей раскрывать не буду".

Отметим, что режим Сержа Саргсяна регулярно угрожал азербайджанской стороне применением ОТРК "Искандер" по поводу и без повода. С того дня, как пресловутые ракетные комплексы появились на параде в Ереване, в Армении даже дети дошкольного возраста строят планы, по каким объектам в Азербайджане лучше стрельнуть, чтобы добиться всего и сразу. Не оставалось СМИ, которое бы не подключилось к пропаганде, выставляя экспертов и чиновников, исходящих слюной при произнесении названия "Искандер".

А самое интересное, что эти угрозы, озвучиваемые прежними властями, всегда высмеивались оппозицией, тем же Николом Пашиняном, сегодня возглавившим правительство и утратившим по этой причине чувство юмора.

Сегодня Серж Саргсян является лицом, создавшим угрозы для безопасности Армении, заявлял год назад Пашинян, комментируя слова Саргсяна о том, что он при необходимости, не задумываясь, прикажет применить комплексы "Искандер".

"Какой бы сверхсовременной техникой ни был "Искандер", он не может стать единой системой безопасности вместе с не заводящимися танками 80-ых годов. Это то же самое, как если бы кто-то попытался управлять советским телевизором "Рекорд" 1980-ых годов при помощи пульта дистанционного управления Panasonic", - цитировал нынешнего премьера "Айкакан жаманак".

Интересно, знакомы ли с этой цитатой своего кумира в Sputnik Армения и в поспешно перестроившихся экспертных кругах Армении? По-видимому - нет.

Зульфугар Ибрагимов