Президент Александр Вучич: Сербские компании могут быть привлечены в Азербайджан

Сербские компании могут быть привлечены в Азербайджан по мере укрепления сербской экономики. Об этом Президент Сербии Александр Вучич сказал, выступая в понедельник на встрече в Баку с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе с участием делегаций, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend..

"В первую очередь, поздравляю вас с уверенной победой, одержанной на президентских выборах, и желаю процветания азербайджанскому народу. Также хочу поздравить вас со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики. Уверяю вас, что Сербия дружественная для Азербайджана страна. Мы чувствуем себя здесь - в Азербайджане, в городе Баку, как дома у самых близких друзей. Господин Президент, я придаю особое значение вашей деятельности. Вы прилагаете огромные усилия для защиты суверенитета и независимость вашей страны. Потому что в нынешних очень напряженных условиях вы ведете страну по пути процветания. Вместе с тем вы наладили хорошие отношения со всеми, поддерживающими вашу политику странами. Это крайне сложный вопрос. Как Сербия мы придаем большое значение этой политике и уважаем ее. Считаю, что у нас достаточно дел, которые мы должны сделать сообща. С точки зрения интересов Азербайджана есть много дел, которые необходимо осуществить в Сербии. В то же время и у нас немало дел, которые мы можем осуществить здесь. Думаю, что по мере укрепления нашей экономики сербские компании могут быть привлечены в Азербайджан. Хотел бы проинформировать, что в текущем году наш экономический рост достиг 4,5 процента. По имеющейся у меня информации, и у вас в ненефтяном секторе был рост в три процента. Искренне поздравляю вас и по этому случаю", - сказал Президент Сербии.