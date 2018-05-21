Президент Ильхам Алиев: В будущем Азербайджан и Сербия могут еще более активно сотрудничать в сферах энергетики, транспорта

В будущем Азербайджан и Сербия могут еще более активно сотрудничать в сферах энергетики, транспорта.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в понедельник на встрече в Баку с Президентом Сербии Александром Вучичем в расширенном составе с участием делегаций, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сердечно приветствую вас в Азербайджане, добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит пройдет очень успешно и будет большой поддержкой развитию сербско-азербайджанских связей. Наши связи очень успешно развиваются. Мы друзья, партнеры, стратегические партнеры. Успехи, достигнутые за последние годы, дают основание говорить, что сербско-азербайджанские связи и дальше будут успешно развиваться. Мы поддерживаем друг друга в международных организациях, осуществляем сотрудничество в экономической сфере. Уверен, что благодаря проведенным сегодня переговорам будет дан новый импульс и этой сфере. Существует прекрасное сотрудничество в гуманитарной сфере. Сегодня мы обменялись с вами мнениями по процессам, идущим в регионе. Уверен, что такие консультации имеют очень большое значение. В будущем мы можем более активно сотрудничать в энергетической, транспортной сферах. У нас есть мысли по этим вопросам. В этом случае наши отношения поднимутся на новый уровень, новую ступень. Одним словом, у нас общее мнение, связанное с развитием отношений. Считаю, что у этих отношений очень большое будущее", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Сербия - дружественная для нас страна, и уверен, что эти дружественные связи будут продолжаться и дальше.

"Желаю вам успешного визита. Уверен, что договоренности, достигнутые во время визита, еще больше укрепят наше будущее успешное сотрудничество. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава Азербайджанского государства.