Минобороны Азербайджана опровергло вброс об армянских учениях в окуппированном Карабахе

Радиолокационные станции войск противовоздушной обороны Азербайджана следят за всеми авиационными средствами, движущимися в воздушном пространстве страны.

Об этом в понедельник говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министерство сообщает, что распространенная армянской прессой новость, связанная с якобы использованием тактической и военной авиации во время учений ВС Армении на оккупированных территориях, является преувеличенной и рассчитана на армянскую аудиторию.

"Во время учений к полетам 16 и 17 мая были привлечены лишь вертолеты МИ-24 и два самолета типа Су-25 ВС Армении", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что вертолеты поднялись из аэропорта Эребуни и совершили полет в направлении Варденис-Зод и обратно. Самолеты совершили полет в направлении Сисиана из аэропорта Гюмри Армении и сели в аэропорту Эребуни.

"Радиолокационные станции войск противовоздушной обороны Азербайджана следят за всеми авиационными средствами, движущимися в воздушном пространстве нашей страны. Сведения о маршрутах их полета немедленно в автоматическом режиме передаются в командный пункт ВВС", - говорится в сообщении минобороны.

Ведомство заявляет, что войска ПВО Азербайджана посредством современных комплексов вооружения способны уничтожить любые воздушные цели, нарушившие воздушные границы страны.

"Еще раз призываем не поддаваться на такого рода информационные провокации врага", - говорится в заявлении.

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