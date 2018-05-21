Президент Ильхам Алиев: Конфликты, с которыми столкнулись Азербайджан и Сербия, должны быть решены в рамках территориальной целостности стран

Конфликты, с которыми столкнулись Азербайджан и Сербия, должны быть решены согласно нормам и принципам международного права, в рамках территориальной целостности наших стран.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в понедельник в Баку совместно с Президентом Сербии Александром Вучичем с заявлением для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Господин Президент, в первую очередь еще раз сердечно приветствую вас в Азербайджане, добро пожаловать в нашу страну. Мы придаем большое значение вашему визиту. Уверен, что результаты визита откроют новые возможности для развития сербско-азербайджанской дружбы и связей стратегического партнерства. Мы стратегические партнеры, и среди подписанных сегодня документов был подписан и План совместной деятельности по стратегическому партнерству. Это очень обширный и важный документ. В этом документе отражены все значимые вопросы, связанные с нашим дальнейшим сотрудничеством. Мы постоянно поддерживаем друг друга в рамках международных организаций. Оказываем поддержку друг другу во всех важных вопросах. Мы всегда поддерживаем друг друга во всех международных организациях в вопросах, связанных с территориальной целостностью, суверенитетом, неприкосновенностью границ наших стран. Конфликты, с которыми мы столкнулись, должны быть решены согласно нормам и принципам международного права, в рамках территориальной целостности наших стран. Найти свое решение в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. В этом вопросе мы всегда оказываем и будем оказывать друг другу взаимную поддержку", - сказал глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что среди обсужденных сегодня вопросов большое место занимают вопросы экономического сотрудничества.

"Мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые в этом направлении. Но в то же время абсолютно уверены, что существующий товарооборот не отражает наш экономический потенциал. Рост есть, однако абсолютные показатели все еще очень низкие. Поэтому уверен, что обсуждаемые в ходе визита вопросы и вопросы, которые будут обсуждаться, в будущем приведут к росту товарооборота, для этого есть хорошие возможности", - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев назвал обнадеживающими перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

"Этот вопрос отражен в подписанном Плане действий. Азербайджан - инициатор и активный участник гигантских энергетических проектов. Среди них особое место занимает проект "Южный газовый коридор". Уже в последующие дни мы будем отмечать завершение проекта "Шах Дениз-2". В следующем месяце в эксплуатацию должен быть сдан газопровод TANAP. Таким образом, уже будут завершены основные проекты "Южного газового коридора", - сказал Президент Азербайджана.

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