Юсиф Эйвазов удостоен звания "Народный артист Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении Юсифу Вилаят оглу Эйвазову звания "Народный артист" за большие заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.