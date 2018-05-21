Юсиф Эйвазов удостоен звания "Народный артист Азербайджана"
21 мая 2018 18:10 455
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении Юсифу Вилаят оглу Эйвазову звания "Народный артист" за большие заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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