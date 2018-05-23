Любые поставки вооружений в Армению могут взорвать весь регион - ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Военная тематика - самая болезненная для армян, и постоянно муссируется в СМИ, особенно если это касается оружейных поставок в Армению. Сейчас она вновь самая обсуждаемая в Армении, так как в ближайшие месяцы военное ведомство Армении получит из России зенитные комплексы "Тор".

Не без энтузиазма армянские политтехнологи сообщают, что в этот раз речь идето сверхсовременных зенитно-ракетных комплексах, которые якобы могут в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами.

Россия, у которой есть определенные обязательства в рамках союзнических отношений с Арменией, пока никак не комментирует это.

В принципе, позиция российской стороны в связи с этим фактом общеизвестна, согласна ей все шаги Москвы нацелены на сохранение баланса сил в регионе, а поставки вооружений в Армению - это часть этой политики. Но, так или иначе, реальность в том, что военные поставки в Армению увеличивают оборонно-тактический потенциал страны-оккупанта, что в условиях неурегулированности нагорно-карабахского конфликта, навязанного Арменией, противоречит посредническим обязательствам России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. То есть любые поставки оружия в Армению, будь то из России, или предположим из Марокко - однозначная угроза для безопасности всего региона.

Именно поэтому в условиях неурегулированности карабахского конфликта Азербайджан вправе ждать от своего стратегического партнера - России - более взвешенной политики.

Вообще вопрос военных поставок, особенно при наличии неразрешенных территориальных проблем, аналитики комментируют с особой осторожностью, акцентируя внимание на том, что военная милитаризация всегда препятствует сохранению мира и безопасности в регионе.

Примерно схожего мнения придерживается и известный российский эксперт, видный общественный деятель, директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов.

По его словам, Россия проводит взвешенную политику, стараясь балансировать между Арменией и Азербайджаном, в том числе и в вопросе поставок вооружений.

"На самом деле у России выбор-то небольшой. Есть понимание того, что либо на вооружении у армянской стороны будут российские комплексы, либо американские. То есть фактически у России выбора нет. При этом надо учитывать, что Армения покупает российскую технику по внутренним ценам, и в рублях, а кредит на закупку вооружения получила еще в 2015 году", - заявил в беседе с Day.Az политолог.

По оценкам Вячеслава Смирнова, вооружение одной из сторон конфликта усиливает военную милитаризацию всего региона, а в условиях нерешенности карабахской проблемы подобный шаг является серьезной угрозой для безопасности Южного Кавказа.

Матанат Насибова