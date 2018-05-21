Президент Ильхам Алиев: Азербайджан видит Сербию активным участником железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджан видит Сербию активным участником железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник в Баку совместно с Президентом Сербии Александром Вучичем с заявлением для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства напомнил, что в октябре прошлого года в Баку была проведена церемония запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Эта дорога тоже имеет очень большое значение. Благодаря началу работы этой дороги Азия и Европа будут соединены через Азербайджан и другие страны. Это самая короткая дорога из Азии в Европу и обратно. Грузы уже поставляются по этой дороге, и объем грузов будет расти. Безусловно, мы и Сербию видим активным участником этой железной дороги. Считаю, что наши соответствующие структуры уже могут приступать к переговорам по этому вопросу, чтобы мы могли увеличить грузоперевозки. Таким образом, энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе нашей страны, открывают новые возможности для широкого сотрудничества. Это придаст импульс развитию туризма, увеличит взаимный товарооборот и таким образом укрепит стабильность, обеспечит безопасность в нашем регионе, на евразийском пространстве", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что среди обсужденных сегодня вопросов большое место занимают вопросы экономического сотрудничества.

"Мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые в этом направлении. Но в то же время абсолютно уверены, что существующий товарооборот не отражает наш экономический потенциал. Рост есть, однако абсолютные показатели все еще очень низкие. Поэтому уверен, что обсуждаемые в ходе визита вопросы и вопросы, которые будут обсуждаться, в будущем приведут к росту товарооборота, для этого есть хорошие возможности", - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев назвал обнадеживающими перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

"Этот вопрос отражен в подписанном Плане действий. Азербайджан - инициатор и активный участник гигантских энергетических проектов. Среди них особое место занимает проект "Южный газовый коридор". Уже в последующие дни мы будем отмечать завершение проекта "Шах Дениз-2". В следующем месяце в эксплуатацию должен быть сдан газопровод TANAP. Таким образом, уже будут завершены основные проекты "Южного газового коридора". Это очередной вклад Азербайджана в энергетическую безопасность. Этот крупный энергетический проект оказал свое положительное влияние и на решение вопросов широкого международного сотрудничества. В настоящее время сотрудничество в энергетической сфере в нашем регионе поднимается на новый уровень", - сказал Президент Азербайджана.