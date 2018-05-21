Диаспорские организации Азербайджана в США распространили совместное заявление в связи со слушаниями Хельсинкской комиссии, состоявшимися 9 мая, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении Азербайджано-американской ассоциации культуры и Координационного совета азербайджанцев в Нью-Йорке, Американской ассоциации азербайджанских женщин, Азербайджанской ассоциации Нью-Йорка, Нью-йоркского центра культуры, Ассоциации дружбы Баку и Бруклина, Культурного центра кавказских евреев, Международного фонда AZZEM, Центра развития My Way говорится, что Азербайджан проводит независимую и многовекторную политику, а также определяет свои шаги не в интересах какой-то страны, а в своих национальных интересах.

"Анализ современной внешней политики Азербайджана дает основание говорить, что наша страна больше всего заинтересована в установлении и развитии отношений в двустороннем формате со всеми участниками международной системы,в проведении сбалансированной политики", - говорится в заявлении.

Также в заявлении высоко оцениваются долгосрочные стратегические связи, существующие между США и Азербайджаном. Сообщается, что после трагедии 11 сентября Азербайджан стал одной из первых стран, оказавшей поддержку США.

"Думаем, что мы должны предпринять все возможные усилия для предотвращения любого избирательного подхода, который может нанести ущерб важным двусторонним связям правительства США со своим надежнымпартнером - Азербайджанской Республикой", - отмечается в заявлении.