Уильям Р.Гил: Общие ценности и уважение к ним составляют основу долгосрочной дружбы Азербайджана и США

США присоединяются к празднованию азербайджанцами 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и продолжат поддержку построения еще более развитого, независимого и демократического будущего страны. Об этом сказал Trend временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Р.Гил, передает Day.Az.

"Общие ценности и постоянное уважение к ним составляют основу нашей долгосрочной дружбы. Соединенные Штаты Америки строят самое глубокое сотрудничество со странами, которые разделяют их общие интересы, ценности и стремления", - сказал Гил.

Для своего периода Азербайджанская Демократическая Республика была удивительной, и ее 100-летний юбилей напоминает нам о том, чтобы мы изучали, помнили ее историю, а также о том, что она достойна уважения, считает временный поверенный.

"Несмотря на то, что существование новой республики в нестабильный период после Первой мировой войны было трагически коротким, эта дата важна не только для Азербайджана, но и для мира.



Представители Азербайджана на Парижской мирной конференции надолго запомнились президенту США Вудро Вильсону во время встречи 28 мая 1919 года. Неудивительно, что затем президент Вильсон в своих выступлениях часто вспоминал азербайджанскую делегацию. В особенности президент Вильсон отмечал, что у азербайджанской делегации были близкие ему ценности", - сказал Гил.



"Что касается их мышления, понимания независимости, концепций правды и справедливости, я беседовал с людьми, говорящими на понятном мне языке", - говорил Вильсон об азербайджанской делегации.



У президента Вильсона были основания для того, чтобы приветствовать идеалы Азербайджанской Демократической Республики, что сделало АДР лидером своего времени. АДР представлялась страной, ценности создателей которой совпадали с ценностями Соединенных Штатов Америки. Азербайджанская Демократическая Республика была первым государством с большинством мусульманского населения, но на самом деле была одной из первых стран в мире, предоставившей женщинам равные политические права. Кроме этого, создание первого университета на территории Азербайджана - Бакинского государственного университета - демонстрировало, что новая республика считает образование ценностью.

Как отмечает временный поверенный, эти ценности - равенство, толерантность и своевременное внимание образованию - характеризовали Азербайджанскую Демократическую Республику как прогрессивную страну, смотрящую только в будущее.



"Когда в 1991 году Азербайджан восстановил свою независимость и когда его лидеры стремились сформировать новое государство, способное воспользоваться этой свободой и независимостью, АДР была путеводной звездой.



Соединенные Штаты Америки все еще смотрят на своих отцов-основателей. Американцы черпают силу в основных ценностях, сохраненных в Декларации независимости и Конституции США. Тяжело заработанная свобода и независимость подарили нам процветающее общество, в котором американцы живут сегодня, и уверенную нацию, которая ценит различия, будучи объединенной одной историей, культурой, верой и принципами, которые характеризуют нас.



Эти ценности и сегодня продолжают оставаться актуальными в Азербайджане и США так же, как и в 1918 году. Толерантность, инклюзивность, разнообразие, образование, равенство и демократическое представительство остаются основными ценностями, на которые опираются США. Верю, что азербайджанцы придают значение этим ценностям так же, как и основатели Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмин Расулзаде, Алимардан бек Топчубашев и Фатали Хан Хойский", - сказал Гил.

По его словам, общие ценности и постоянное уважение к ним составляют основу нашей долгосрочной дружбы.

"Соединенные Штаты Америки строят самое глубокое сотрудничество со странами, которые разделяют их общие интересы, ценности и стремления. Поэтому мы присоединяемся к празднованию азербайджанцами 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и продолжим поддержку построения еще более развитого, независимого и демократического будущего для себя и Азербайджана", - подытожил Гил.

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