Пашиняновских ставленников обвинили в беспринципности

Стало известно, что член инициативы "Отвергни Сержа!" Давид Санасарян назначен начальником службы государственного контроля Армении. Как пишут армянские СМИ, об этом сообщил он сам во время программы "Субботний вечер с Кармен". Сказать, что это назначение было большим сюрпризом для политических экспертов Армении, значит ничего не сказать.

Дело в том, что в последние дни уже говорили и писали о включении Давида Санасаряна в состав нового правительства. Однако конец этим разговорам положил сам Давид Санасарян, несколько дней назад во время беседы с журналистами опровергнув такую возможность. Затем он отметил, что остается верен своим принципам, как предварительно заявлял, то есть не будет в составе правительства.

"Это ложь, поскольку я заявил, что не буду в правительствe и не понимаю, почему об этом пишут... Если бы я захотел, пошел бы куда-нибудь, но я считаю очень важной в политике принципиальность. Если я сам не буду принципиальным, не могу потребовать того же у других. Я сказал, что не пойду в правительство, значит, не пойду", - сказал принципиальный Санасарян.

Что же касается его принципиальности, то и ей уже грош цена, или, может, никогда не была в цене, а Санасарян всего лишь пускал пыль в глаза людей. А если человек несколько дней назад утверждал одно, а через какое-то время делает прямо противоположное, уже нетрудно догадаться, каким чиновником он будет.

Новый начальник контрольной службы Армении завтра может что-то контролировать, а через несколько часов решить, что необходимости в этом нет. И так далее и т.п.

Добрые и злые языки в Армении говорят, что Давид Санасарян - агент СНБ РА. Говорят это потому, что Санасарян учился в школе СНБ РА. То есть, Давид Санасарян - не "стукач", он всего лишь офицер СНБ и выполняет свои обязанности в различных сегментах армянского общества скрытым образом.

Но как бы то ни было, а огромный сегмент армянской общественности всерьез озабочен степенью разумности передачи исполнительной власти и отдельных властных звеньев страны в распоряжение неопытной и неосведомленной молодежи.

Революционеры, тем не менее, идут еще дальше и проводят более революционную кадровую политику. Вчера стало известно, что студент ЕГУ Ваан Костанян назначен руководителем аппарата первого вице-премьера Арарата Мирзояна. Студент же, в свою очередь, поспешил сделать на своей фейсбуковской странице такую запись: "Пройденный вместе с Араратом Мирзояном путь буду продолжать как руководитель аппарата первого вице-премьера. Служу победе бархатной революции".

Костанян, пожалуй, будет служить, конечно, если сможет.

Про него же известно лишь то, что он боролся против законопроекта об ограничении академической отсрочки и по большому счету стал известен общественности именно благодаря этим демонстрациям. Выходит, новое правительство Пашиняна действительно отождествило улицу и власть. А если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, то ответственными чиновниками могут стать не только студенты, но и несовершеннолетние ученики. Ведь многие из них в дни николовской революции перекрывали улицы. А детей нужно оплачивать не только мороженым, но и должностями.

Садиг Ахмедов