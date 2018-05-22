Глава МИД Азербайджана представил своего заместителя

Под председательством министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в МИД состоялось заседание в расширенном составе, при участии заместителей министра, членов коллегии, послов по особым поручениям, руководителей управлений и структурных отделений. Об этом говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании глава МИД Азербайджана представил назначенного распоряжением Президента Ильхама Алиева заместителя министра иностранных дел Рамиза Гасанова и пожелал ему успехов в его деятельности.

Мамедъяров отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит независимую, сбалансированную и многовекторную внешнюю политику. Министр рассказал о задачах и поручениях, поставленных главой государства перед МИД.

На заседании было отмечено, что в 2019 году исполняется 100 лет со дня возникновения дипломатической службы в Азербайджане.

Отметим, что назначенный заместителем министра иностранных дел Рамиз Гасанов окончил Московский государственный институт международных отношений, занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии, а также являлся председателем Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.

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