В Армении раскручивают культ личности Никола Пашиняна. Сначала бананы, теперь вот игру выпустили

После снижения пошлин на импорт бананов, вторым судьбоносным для Армении шагом стал выпуск настольной игры, играя в которую дети и молодежь отправляются по маршруту "бархатной революции".

В Армении презентовали игру "Сделай шаг" по мотивам слогана "бархатной революции", пишет Новости-Армения.

На презентацию прибыла сама первая леди - супруга премьера Анна Акопян.

По своей сути игра представляет всемирно известную игру "Монополия", которая переделана под армянские революционные реалии. В частности, вместо различных городов США указаны районы армянской столицы, а денежным эквивалентом выступает армянский драм.

"Надеюсь подобные интеллектуальные игры привлекут к себе внимание детей и они начнут играть в них вместо того, чтобы сидеть перед планшетами или экранами", - сказала во время презентации Анна Акопян.

По ее словам, подобные игры могут стать отличным развлечением.

Во время презентации был дан старт продажам в более чем ста магазинах по всему Еревану, а стоимость одного комплекта, в который включены и подарочные стикеры с революционными лозунгами, составляет 4 400 драмов (порядка $10).

Похоже, мальчики в Ереване совсем заигрались в свою революцию и никак не остановятся. Популярность новой власти постепенно снижается, и новые власти стараются выжать из ситуации все, что еще осталось.

Султан Керим