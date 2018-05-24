Пашинян не сможет сдержать данные народу обещания

Устраивая переворот, Никол Пашинян давал толпам много обещаний. Видимо, не ожидая, что их исполнения с него начнут требовать так быстро, не дожидаясь его "адаптации" в новой должности. И теперь он лихорадочно ищет способы сдержать слово, чтобы не стать героем постреволюционный поговорки "Пашинян сказал - Пашинян не сделал".

Популистские обещания, как правило, не рассчитаны на исполнение и не основаны на реалиях. "Народный" премьер не стал исключением.

Как пишет "Грапарак", после своего назначения на пост премьер-министра Никол Пашинян пытался предпринять некоторые шаги для снижения тарифов на газ и электроэнергию. Ответственные за сферы направили Пашиняна в банк KFW, где реализуются кредитные программы по улучшению отраслей.

"Мы поинтересовались у наших источников в правительстве, действительно ли ожидается снижение тарифов: "Мы назначены на должности всего лишь 10 дней, такие цели действительно есть, однако, как и какими путями, нам удастся сделать это, пока рано говорить, нужно немного подождать, кроме этого, этот вопрос должен рассматриваться также в Комиссии по регулированию общественных услуг"", - пишет издание.

Из каких источников государство сможет компенсировать потери от снижения тарифов? По всему видно, что сделано это будет за счет кредитов, а не возможностей армянского бюджета.

Что касается бюджета, но там все плохо.

Армянский бюджет не располагает ресурсами для обеспечения повышения пенсий, сказал во вторник заместитель министра труда и по социальным вопросам Армении Смбат Саиян в ходе обсуждений закона "О пенсиях" в парламенте, пишет АРКА.

Правительство страны всегда шло на обеспечение повышения пенсий при наличии соответствующих ресурсов, однако на данный момент подобных возможностей нет, попробовал оправдаться чиновник.

"Увеличение пенсий даже на 2-3 тыс. драмов приведет к росту расходов госбюджета на 12-15 млрд. драмов", - сказал Саиян.

Это очень неприятная новость для революционных масс, потому что рост пенсий - это один из показателей экономического благополучия страны. Учитывая, что население Армении стареет, то пенсионеры - это самая заинтересованная социальная группа в стране.

Султан Керим