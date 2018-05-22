Завершился официальный визит Президента Сербии в Азербайджан

22 мая завершился официальный визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Сербия Александра Вучича провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.