Завершился официальный визит Президента Сербии в Азербайджан

22 мая 2018 16:46

22 мая завершился официальный визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Сербия Александра Вучича провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

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