МИД: 25 лет переговоров с Арменией - самая большая уступка Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД

Гаджиев отметил, что для международной общественности подобные несерьезные и необоснованные заявления Армении в очередной раз являются свидетельством того, что в процессе урегулирования конфликта Армения проводит деструктивную политику, занимается популизмом и политической авантюрой.

"Грубо нарушая пункт 2(4) Устава ООН, Армения применила силу против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и оккупировала азербайджанские территории. В марте 1992 года решением Хельсинкского совета министров была создана Минская группа. В качестве сторон конфликта были признаны Армения и Азербайджан, а заинтересованными сторонами - армянская и азербайджанская общины Нагорно-карабахского региона. Европейский суд по правам человека обоснованно положил конец продолжительному отрицанию Арменией незаконной оккупации территорий Азербайджана и ответственности за военное присутствие на этих землях. В деле "Чирагов и другие против Армении" Европейский суд по правам человека подтверждает, что "с самого начала конфликта Армения, используя свое военное присутствие и военные средства и опыт, участвовала в нагорно-карабахском конфликте", ее военная поддержка была и есть решающий фактор в захвате указанных территорий и контроле над ними", - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД добавил, что Армения, которая в ответе за начавшуюся и продолжающуюся до сегодняшнего дня агрессию против Азербайджана и военную оккупацию международно признанных территорий, присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных азербайджанских территориях, изгнание с этих земель сотен тысяч азербайджанских граждан, несет международную ответственность за нарушение международного права.

"Стороной конфликта, несущей международную правовую ответственность за применение силы против Азербайджана и военную оккупацию его территорий, является именно Армения. И то, что Азербайджан более 25 лет ведет переговоры с захватчиком - Арменией, является самой большой уступкой стране-агрессору. Прекращение политики оккупации и этнической чистки и вывод своих войск с оккупированных азербайджанских земель согласно требованиям резолюций Совбеза ООН обеспечат установление мира и безопасности в регионе", - отметил Гаджиев.