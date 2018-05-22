"Армения не в ответе за Карабах". Дадут ли замглавы МИД Армении нобелевку за "открытие"?

Профессиональный генетик, математик-инженер и по совместительству заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян сегодня в стенах парламента сделал открытие, способное перевернуть мир генетики и биологии: Армения, де, не может вести переговоры вместо Нагорного Карабаха. Предлагаю ознакомится с речью политика, которого пора номинировать на Нобелевскую премию по физиологии или медицине.

"Меня удивляет возникший ажиотаж. Очевидно, что без участия основной стороны конфликта [Нагорного Карабаха?] добиться какого-либо прогресса невозможно. Неучастие Карабаха обусловлено противодействием Азербайджана. С другой стороны, сопредседатели хорошо понимают, что Армения не может вести переговоры вместо Нагорного Карабаха", - поделился Кочарян с журналистами откровением, посетившим его, видимо, во сне, заявив, что "три страны" вместе должны работать над мирным договором.

И вправду, что за ажиотаж? Разве есть тут что-то удивительное? Есть-таки! Заявление Кочаряна воистину является сенсацией, так как вызывает множество вопросов, ставящих под сомнение суть переговорных процессов последних двух десятка лет. Неизвестно, в каком разделе биологии витали мысли господина Кочаряна во время беседы с журналистами, но ему стоило бы как минимум три раза внимательно перечитать сказанное им.

Вопрос первый: если Армения не может вести переговоры вместо Нагорного Карабаха, то какого, извините, чёрта она пытается это делать все прошедшие годы? Почему заявления о Нагорном Карабахе слышны именно из уст всевозможных политиков и функционеров Армении? Кочарян, по-видимому, или сам решил прикинуться этаким дурачком, или же считает таковыми читателей и слушателей.

Абсолютно всё, что происходит в Нагорном Карабахе, контролируется непосредственно из Армении. У Нагорного Карабаха нет государственности, нет международно признанных политических институтов. Даже собственного телефонного кода нет. И не надо коситься в сторону Казахстана или Канады - случай не тот.

В Нагорном Карабахе служат и гибнут призывники из Армении. Вооружение в регионе появляется в результате закупок Арменией у России. Международные коммуникации осуществляются Арменией. Интересы сепаратистского режима выражаются устами политиков из Армении. Но на Кочаряна вдруг нисходит откровение, и он в одночасье понимает, что Ереван не может говорить от имени Нагорного Карабаха.

Да, по сути политик-генетик прав: Армения не может и не должна говорить от имени Нагорного Карабаха, так как Карабах является территорией Азербайджана и был политическим образованием в составе Азербайджанской ССР. Но об этом нужно было говорить и думать в далёком 1988 году, когда ереванские политиканы продвигали идею "миацума" - аншлюса по-армянски.

Вопрос второй: о каких трёх странах говорит уважаемый Кочарян? Азербайджан, Армения и?.. Неужто Нагорный Карабах? Но минутку: господину генетику, видимо, позабыли напомнить, что Нагорный Карабах не признан ни одной страной мира. Да чего уж там - даже сама Армения не признала "независимости" Нагорного Карабаха! Я нахожу странным, когда человек с математическим образованием делает официальное заявление, называя страной политобразование, страной никем не признанное. Впрочем, подобным армянские политики страдают уже не первый год.

Вопрос третий: если Армения не может говорить на переговорах от имени Нагорного Карабаха, то почему она принимала участие в выработке политических решений о конфликте, которые, кстати, привели в 1997-1998 годах к отставке правительства страны? На протяжении вот уже двадцати лет именно Армения принимает политические решения о Карабахе. Разве могло бы такое происходить, будь Нагорный Карабах реально независимым политическим образованием?

По всему видно, что "независимость" Нагорного Карабаха есть не что иное, как попытка отвязать нагорно-карабахский конфликт непосредственно от образа Армении. Мол, Армения вовсе не вовлечена в конфликт, и агрессию в отношении Азербайджана осуществил не Ереван.

С другой стороны, даже если допустить, что армянские политики искренни в своём желании видеть представителей сепаратистского режима за столом переговоров, не совсем понятно, почему они считают, что от имени Нагорного Карабаха должны и могут говорить только армяне. Как же быть с миллионом азербайджанцев, изгнанных с собственных земель?

С чего вообще в Ереване решили, что Нагорный Карабах должен быть сугубо армянским политобразованием? Ведь нынешнее население Нагорного Карабаха - это самые обыкновенные армяне, которые не являются отдельным народом, могущим пользоваться правом на самоопределение. Если же в сознании армянских политиков понятие народа тождественно понятию населения, то почему "народ Карабаха" не включает проживавших там азербайджанцев?

Ответы на все эти вопросы кроются в той банальной истине, что "независимость" Нагорного Карабаха является второстепенным фактором в нагорно-карабахском конфликте. Война была начата с лёгкой руки армянских политиканов, истинным мотивом которых с самого начала было присоединение территории Карабаха к Армении.

Никуда не делись эти желания и сейчас. Однако изменилась политическая обстановка: то, о чём кричали на ереванских митингах в 1988 году, вслух на международной арене говорить не принято, так как Армению попросту не поймут. Вот и решили хитрые генетики, инженеры-математики и специалисты прочих мастей придумать удобную формулировку - "борьба за независимость".

Все эти формулировки крайне удобны для подачи на завтрак, обед и ужин внутренней аудитории. Однако, как отметил в своей статье "Армянская революция и карабахский конфликт" британский политолог Томас де Ваал, "порядком устаревший и ослабший переговорный процесс нуждается в новом дыхании".

"Но армянским руководителям стоит быть осторожными с тем, как они используют завоёванную на улицах легитимность. Процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта весьма хрупок, и его крах ведёт только в одном направлении - к новому конфликту", - заключил Ваал.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend