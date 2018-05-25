Сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии важно для координации внешней политики в регионе - ГРУЗИНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Трехсторонний формат стратегического партнерства между Турцией, Азербайджаном и Грузией представляют серьезную значимость для сохранения безопасности и стабильности в регионе.

Об этом сказал Day.Az грузинский эксперт Мераб Чантурия.

По его словам, наращивание тесного сотрудничества и трехсторонних связей позитивно отражается не только на тоговле, экономике каждой из этих стран, но и на ситуации в регионе.

"Грузия имеет тесные и дружественные отношения с соседним Азербайджаном и готова к более развернутому сотрудничеству с такой ведущей региональной державой как Турция.

При этом наряду с торгово-экономическим сотрудничеством Грузия намерена расширить связи в военной сфере. К примеру, военное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном осуществляется через программы, реализуемые на двусторонней основе, в рамках НАТО, а также в формате военных структур Азербайджан-Турция-Грузия.

В этом отношении большую значимость представляет собой документ о плане двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерствами обороны Азербайджана и Грузии.

Не исключено, что в дальнейшем такого рода документы могут быть подписаны и в трехстороннем формате с участием турецкой стороны.

Параллельно Турция, Азербайджан и Грузия поддерживают формат постоянних трехсторонних встреч на уровне президентов, министров иностранных дел, а также глав иных государственных структур. Полагаю, что такого рода важные форматы необходимы главным образом и для координации внешней политики в регионе", - сказал наш собеседник, отметив, что все три страны серьезно заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах, а также сохранении взаимовыгодных связей.

Далее он отметил, что Азербайджан, прежде всего, отличает от всех иных стран региона стабильность и безопасность, которые способствуют динамичному развитию внутри страны, а также усилению имиджа в регионе как независимого государства, проводящего сбалансированный внешнеполитический курс.

По оценкам грузинского эксперта, Азербайджан добился полного равновесия и стабильности внутри страны за счет грамотной многовекторной политики, которая уверенно проводится на протяжении многих лет.

Матанат Насибова