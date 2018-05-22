Хасан Роухани: Связи между Ираном и Азербайджаном еще больше будут укрепляться и расширяться

Президент Ирана Хасан Роухани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az.

"Сердечно поздравляю Ваше Превосходительство, а также весь ваш народ по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Республики. Хочу выразить уверенность в том, что благодаря политической воле и усилиям высшего руководства обеих стран,развивающиеся в различных областях связи между Ираном и Азербайджаном, будут еще больше укрепляться и расширяться, опираясь на общие ценности наших народов. В этот знаменательный день прошу у Всевышнего Аллаха крепкого здоровья и успехов для Вашего Превосходительства, а народу Азербайджанской Республики - желаю счастья и благополучия", - говорится в послании.