Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание ряду лиц за заслуги в области охраны окружающей среды
22 мая 2018 19:10 65
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" Мусаеву Шахбеддину Джаббар оглу, Ширалиеву Садигу Газанфар оглу и Тайыбову Рагимбеку Тайыб оглу за заслуги в области охраны окружающей среды и природных ресурсов в стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!