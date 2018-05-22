Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание ряду лиц за заслуги в области охраны окружающей среды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" Мусаеву Шахбеддину Джаббар оглу, Ширалиеву Садигу Газанфар оглу и Тайыбову Рагимбеку Тайыб оглу за заслуги в области охраны окружающей среды и природных ресурсов в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.