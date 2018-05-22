Президент Ильхам Алиев наградил медалями группу работников минэкологии

22 мая 2018 19:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе" группы лиц по случаю профессионального праздника работников министерства экологии и природных ресурсов и за заслуги в области охраны окружающей среды в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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