Президент Ильхам Алиев наградил медалями группу работников минэкологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе" группы лиц по случаю профессионального праздника работников министерства экологии и природных ресурсов и за заслуги в области охраны окружающей среды в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.